Milano, raggirato da galleria d'arte: collezionista spende milioni in falsi

Una truffa a regola d'arte. Non c'è modo migliore per definire quanto fatto da una nota gallerista milanese, che per anni ha raggirato un commerciante vendendogli opere false. Spinto da tanta passione e poca competenza, l'uomo ha pagato oltre 1 milione e 300mila euro per una scultura di Picasso e per tre tele di Fontana, Burri e Manzoni. Giovanna Simonetta, titolare della galleria "Studiò", dovrà ora scontare un anno e otto mesi per truffa.