Milano, quattro arresti per spaccio

La polizia ha arrestato quattro persone per traffico di stupefacenti. Si tratta di quattro trentenni milanesi, trovati complessivamente in possesso di 258,25 kg di hashish e 16,9 kg di marijuana. La maggior parte della droga è stata individuata in un box auto a Milano, nella disponibilità di due dei quattro arrestati e si ritiene fosse stata da poco importata dalla Spagna. Sono stati sequestrati anche 119mila euro in contanti e 6 orologi di valore.