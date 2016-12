Milano, pizzaiolo violenta una 27enne inglese nel locale vuoto: arrestato

L'egiziano ha abusato della ragazza e poi l'ha abbandonata in strada come se nulla fosse accaduto. Come scrive La Repubblica, Claire è corsa subito in pronto soccorso dove è stata accertata la violenza e poi è andata in commissariato per denunciare il fatto. Venerdì il 24enne è stato arrestato, dopo il riconoscimento e l'accertamento del proprietario della pizzeria "Charlie Brown" che ha confermato che l'egiziano lavorava lì. Il proprietario inoltre è stato denunciato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: Mohamed Alì è senza documenti in regola.