Milano, morta anziana disabile: figlia accusata omicidio volontario

Con l'accusa di omicidio volontario è stata fermata Silvia Pasotto, 61 anni, medico all'Ast di Milano, trovata domenica mattina in stato di incoscienza in un appartamento di via Grigna, nel capoluogo lombardo, dove è stata rinvenuta morta la madre, Natalina Carnelli, 82 anni, disabile. I carabinieri, coordinati dai pm Alberto Nobili e Giovanna Cavalleri, devono verificare se sia trattato di omicidio-suicidio, come risulterebbe dai primi elementi.