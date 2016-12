Milano, modello di giorno e pusher di notte: arrestato 35enne

Le fiamme gialle hanno arrestato un italiano di 33 anni dopo che era sbarcato nel porto di Genova da un traghetto proveniente da Barcellona con un borsone contenente 1.908 pasticche di ecstasy e 320 grammi di ketamina.



Le indagini hanno permesso di accertare che il corriere lavorava per il 35 anni, che, fra una sfilata e l'altra, trovava il tempo di fare anche il pr per alcuni locali notturni milanesi e spacciare.



All'indossatore-pr, nella perquisizione nella sua abitazione, sono stati sequestrati hashish, marijuana e 5mila euro in contanti, oltre a 4 flaconi di popper, sostanza sintetica utilizzata insieme all'ecstasy ed alle anfetamine per aumentarne gli effetti.