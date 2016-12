Piccolo show di Gabriele Paolini, ex "disturbatore" televisivo, durante la presentazione dell'ultimo album di Renato Zero a Milano. Paolini si è spogliato fino a restare in mutande all'esterno del locale in cui si è svolto l'evento e ha annunciato di aver chiesto l'iscrizione alla Lega Nord. "Non so se mi accetteranno - spiega - ma io credo che Salvini sia l'unico vero animale politico in circolazione. Certo, talvolta esagera, ma anche io...".