Milano,finto esorcista stuprava 14enne:"Sei il diavolo,devo purificarti"

E' finito l'incubo per una 14enne milanese violentata per circa un anno e mezzo da un amico di famiglia. La ragazza, sotto le minacce del suo aguzzino, era convinta di essere posseduta dal demonio. Inoltre l'uomo, 42 anni, minacciava anche di uccidere i genitori della ragazza. Attraverso un'operazione condotta dalla polizia municipale il finto esorcista è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata.

La terrorizzava dicendole che era il "diavolo" e che se non avesse fatto la "brava" avrebbe ucciso sua madre e suo padre. Così la 14enne era diventata succube di F.L., 42 anni, di origini napoletane, imprenditore fallito e con qualche precedente per lesioni.



L'aguzzino l'aveva anche obbligata a stringe il patto di sangue facendole una piccola incisone sul dito della mano durante un rito tra candele e incenso. Ma tre giorni fa l'incubo è finalmente terminato, dopo un anno e mezzo vissuto nel giogo del suo mostro che per giunta era anche un amico di famiglia. Poi la ragazzina ha trovato il coraggio di dire tutto a sua madre che ha fatto partire la denuncia.



Martedì F.L. è stato fermato nel milanese su disposizione del pm Cristian Barilli, titolare dell'indagine condotta dall'Unità Tutela Donne e Minori della Polizia Locale coordinata dal comandante Tullio Mastrangelo e guidata dal commissario Francesco Podini.



Il 42enne, soprannominato in famiglia "Mammasantissima", è stato bloccato in quanto dalle intercettazioni è emerso che aveva intenzione di andare a Napoli e che i suoi genitori volevano farlo "sparire". Il gip Manuela Cannavale, dopo averlo interrogato a San Vittore, ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere con l'accusa di violenza sessuale aggravata.



Durante le perquisizioni nell'abitazione di F.L. sono stati sequestrati manuali sui riti satanici, candele, incenso e altro materiale relativo a magia ed esoterismo.