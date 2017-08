Milano, anziana donna trovata sgozzata in casa: ipotesi omicidio

Una donna di 73 anni è stata trovata morta con la gola tagliata nel bagno della sua abitazione di via Belvedere a Rho, in provincia di Milano. A trovare il cadavere è stata la figlia, raccontando che la madre, che viveva sola, non rispondeva al telefono. Sul caso indagano i carabinieri ipotizzando l'omicidio.

Disposta l'autopsia - Nell'appartamento tutto era in ordine e non sembra mancare nulla. Anche la porta di ingresso non risulta essere stata forzata, anche perché l'anziana aveva l'abitudine di tenerla socchiusa, così come l'ha trovata la figlia al suo arrivo. E' stata disposta l'autopsia sul corpo della 73enne, sul quale non sono stati trovati altri segni di violenza, oltre ai tagli di punta e da taglio rinvenuti alla gola, provocati da un'arma che non è stata trovata in casa.