Milano, Alfano: "Espulso pakistano 26enne simpatizzante Isis, preparava attentati"

Salgono così a 104 le espulsioni dal 2015 ad ora. Si tratta di un pakistano di 26 anni, che risiedeva in provincia di Milano", dice Alfano. "Dopo una serie di attente indagini condotte dai Carabinieri, abbiamo accertato - ha spiegato il ministro - la sua adesione all'ideologia estremista e il suo inserimento in un circuito relazionale di utenti web dediti all'apologia dell'autoproclamato Stato islamico e delle sue attività terroristiche. Ho deciso la sua espulsione perché, oltre ad avere espresso più volte il desiderio di recarsi in Siria o di partire per la Bosnia per intraprendere uno specifico addestramento per la jihad, ricercava online contenuti di matrice jihadista e aveva contatti con persone dello stesso orientamento".



"In un ristretto contesto, il pakistano aveva manifestato l'intenzione di compiere attentati una volta ottenuta la cittadinanza italiana o, in caso di diniego, reagire con violenza, sparando a se stesso o a terzi. Noi - ha concluso il ministro - siamo un Paese che conosce i principi dell`accoglienza per chi fugge da guerre e persecuzioni, ma siamo un Paese che fa rispettare le proprie leggi e le proprie regole e chi non le rispetta o si dimostra ostile alla nostre tradizioni, lo espelliamo".