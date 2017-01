Milano, 55enne trovata morta in casa: ci sarebbe già un sospettato

All'arrivo degli agenti, l'appartamento al quarto piano aveva la porta aperta. La donna, il cui corpo è stato trovato vestito ma sotto le coperte, era separata e viveva sola: non è quindi stato ancora possibile stabilire se dall'abitazione sia stato sottratto qualcosa. A dare l'allarme un vicino, che ha sentito un forte odore di gas provenire dall'appartamento della vittima.



I poliziotti intervenuti hanno trovato la donna distesa a letto con una ferita al sopracciglio e le lenzuola imbrattate di sangue. Mancherebbe invece all'appello l'arma con la quale sarebbe stato consumato il delitto.



La Pavani, che lavorava in un istituto di lingua italiana per stranieri e in passato era stata segretaria in una scuola per l'infanzia, accudiva in casa due gatte; i vicini hanno raccontato di non aver mai avuto contrasti con lei.