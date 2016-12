Meteo, un weekend di tempo stabile

Persistere una marcata escursione termica tra giorno e notte con sbalzi anche di 15°C. Poi tra martedì e mercoledì nuovo aumento della nuvolosità in gran parte dell'Italia per l'avvicinarsi di una perturbazione atlantica (la numero 6 di novembre) che potrebbe portare le prime piogge nelle regioni occidentali nella giornata di giovedì, ma le cui tempistiche e modalità d'azione però non sono ancora ben definite.



PREVISIONI PER SABATO

Al mattino un po' di nebbie e nubi basse su Valpadana, Appennino settentrionale, Toscana, Umbria e Marche; prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso sul resto d'Italia. Nel pomeriggio un po' di nuvolosità bassa insisterà su basso Piemonte, Liguria, bassa Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche. Cielo sereno o al più poco nuvoloso sulle altre regioni salvo nubi innocue solo in Puglia e settori ionici di Calabria e Sicilia e in Sardegna. Nella notte torneranno a formarsi le nebbie in Valpadana, coste dell'alto Adriatico, valli del Centro, Gargano e alta Campania.



Temperature con poche variazioni: massime pomeridiane sempre di qualche grado al di sopra delle medie stagionali, soprattutto nelle aree soleggiate con punte addirittura fino a 24-25 gradi in Sardegna. Previsti 11 gradi per Aosta, Novara, Piacenza, 12 gradi per Cuneo, Bologna, Perugia, 13 gradi per Brescia, Milano, Torino, Trento, Verona, Firenze, 14 gradi per Bergamo, Bolzano, Rimini, Treviso, Venezia, Ancona, Pisa, 15 gradi per Genova, Campobasso, Potenza, 16 gradi per Trieste, Udine, L'Aquila, Bari, 17 gradi per Imperia, Pescara, Rieti, Viterbo, Brindisi, Crotone, Lecce, Taranto, 18 gradi per Grosseto, Roma, Catanzaro, 19 gradi per Lamezia, 21 gradi per Napoli, Reggio Calabria, Catania, Messina, Palermo,Olbia, 22 gradi per Trapani, Cagliari e 24 gradi Alghero e Sassari.



Venti per lo più di debole intensità. Venti moderati da nord su basso Adriatico e Ionio al largo. Scirocco in rinforzo su Mare e Canale di Sardegna.



PREVISIONI PER DOMENICA

Domenica su Liguria, basso Piemonte, bassa pianura lombarda, Emilia Romagna, ovest e nord della Toscana cieli grigi a causa di strati nuvolosi bassi. Per il resto cielo sereno o poco nuvoloso, salvo il transito di nubi ad alta quota e la presenza di annuvolamenti irregolari su basso Adriatico e coste ioniche. Nebbie localmente persistenti anche di giorno tra Val Padana orientale e coste adriatiche adiacenti. La nebbia si ripresenterà più densa e fitta nella successiva notte su pianure e valli del Centronord e coste del medio-alto Adriatico. Temperature stazionarie o in lieve aumento: caldo fuori stagione in Sardegna, con punte prossime a 30 gradi nel versante occidentale, per effetto dei venti di Scirocco. In questo caso i valori supererebbero le medie stagionali di 8-10 gradi.



DA METÀ SETTIMANA PROBABILE RITORNO DELLE PIOGGE

Il tempo rimarrà stabile anche agli inizi della prossima settimana: nella giornata di lunedì, qualche nube in più al Nordovest e Sardegna, con nebbie insistenti sulla Val Padana centro-orientale, nelle valli del Centro e in estensione anche ai litorali adriatici fino all'Abruzzo.



Martedì maggiore nuvolosità in transito sull'Italia ma ancora senza precipitazioni e a tratti con qualche schiarita per l'avvicinamento lento di una nuova perturbazione, la numero 6 del mese. Gli effetti legati a questa nuova perturbazione dovrebbero arrivare sull'Italia non prima della giornata di giovedì; la sua evoluzione rimane ancora incerta.(Maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti).