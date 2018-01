Maxi frode fiscale in Lombardia, arrestate 25 persone

La guardia di finanza di Brescia ha arrestato 25 persone per una maxi frode fiscale. L'operazione è stata effettuata in varie province lombarde. Al centro dell'indagine, uno studio commerciale di Milano che offriva un pacchetto "all inclusive" che permetteva di occultare i proventi derivanti dall'evasione attraverso società off-shore e fatture per operazioni mai avvenute. Sono stati inoltre sequestrati beni per oltre 180 milioni di euro.