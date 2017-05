Nel Mantovano un 34enne, che si è finto non vedente dal novembre 2001, deve ora rispondere di truffa all'Inps per oltre 200mila euro. L'uomo ha percepito una pensione di inabilità nonché l'indennità di accompagnamento, connessi al suo presunto status di cieco assoluto. L'indagine, svolta anche mediante attività di osservazione, controllo e pedinamento, ha consentito di appurare che il 34enne in realtà non aveva alcuna limitazione visiva.

In particolare, in occasione della manifestazione "Vespa Day" a Mantova nel giugno 2014, il falso cieco è stato ripreso mentre si recava al raduno organizzato in piazza Sordello e successivamente mentre partecipava al carosello per le vie della città, in sella a una vespa.