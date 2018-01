Maltempo, Livigno nuovamente isolata per neve e vento

Le abbondanti nevicate delle ultime 48 ore e il vento in quota hanno spinto a ripristinare l'ordinanza di chiusura della strada del passo del Foscagno, facendo così ripiombare nell'isolamento Livigno (Sondrio). Le chiusure delle strade sono state decise per il rischio di caduta valanghe e quindi per ragioni di sicurezza. Martedì mattina si valuterà la possibile riapertura, anche perché la luce del giorno abbassa la soglia del pericolo.