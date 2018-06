Incidenti lavoro, mano dentro macchinario: grave operaio a Bergamo

Grave infortunio sul lavoro in una ditta di via Carrali a Casnigo, nel Bergamasco: dalle prime informazioni raccolte, un uomo di 45 anni rischia di perdere una mano dopo che gli è rimasta incastrata in un macchinario. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, a partire dall'elicottero, oltre all'ambulanza e all'automedica. I tecnici dell'Ats si occuperanno invece dei rilievi.