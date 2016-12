Garlasco, media: sotto le unghie di Chiara Poggi il Dna di due uomini

13:10 - Possibile nuovo colpo di scena nel delitto di Garlasco. Secondo quanto riportato dal settimanale "Giallo", sotto le unghie di Chiara Poggi sarebbero state trovate tracce di due differenti Dna, entrambi appartenenti a uomini, ma non riconducibili ad Alberto Stasi.

Secondo il settimanale, che pubblica in esclusiva i risultati della perizia richiesta dall'accusa ed effettuata dall'Università di Genova, Chiara Poggi nelle ultime ore di vita sarebbe stata avvicinata da due uomini.



La nuova perizia è stata resa possibile attraverso l'utilizzo di una nuova tecnica, non utilizzata nel corso delle precedenti analisi.



Adesso, secondo il settimanale, si aprono nuovi dubbi proprio sulle ultime ore di Chiara Poggi: se qualcuno ha avuto contatti con la ragazza, nelle ore che hanno preceduto il delitto, come mai non si è mai fatto avanti? Forse uno dei due Dna è quello dell'assassino?