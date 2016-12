Expo, dallo spazio alla fiera di Milano: Samantha "incontra" Parmitano

11:33 - Un'ospita spaziale. Astro Samantha si è collegata con il Conference Center dell'Esposizione universale di Milano. Alla presenza del ministro della Difesa Roberta Pinotti, dell'astronauta Luca Parmitano e dell'ad di Expo Giuseppe Sala, la Cristoforetti ha commentato la notizia di giornata: il prolungamento di un mese per la sua missione sulla stazione spaziale internazionale. "Rimanere in orbita ancora un po' - ha detto - è per me un piacere e un privilegio".



Il suo rientro sulla Terra previsto per il 14 maggio, infatti, è stato posticipato a giovedì 11 giugno, per colpa dei problemi avuti dal cargo russo Progress. "Non sono dispiaciuta", ammette Astro Samantha. "Qui c'è ancora molto lavoro da fare". Nella sua missione alcuni esperimenti riguardano la nutrizione e l'agricoltura nel futuro, temi molto vicini a quelli di Expo 2015.



Durante l'inflight call, la Cristoforetti ha posto l'accento sulla necessità di mantenere costante l'informazione su quanto avviene all'interno della stazione spaziale: "Serve per ispirare le nuove generazioni. E' importante che i giovani possano intraprendere carriere scientifiche".



Al termine del collegamento, Astro Samantha ha ringraziato per "l'ottimo caffè espresso" inviatole dall'Italia e che ha avuto modo di assaggiare, prima nella storia, a bordo dell'Iss.