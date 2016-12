Esplosione Milano, inquirenti: "Il tubo del gas fu manomesso"

Il tubo del gas dell'appartamento in cui viveva Giuseppe Pellicanò, marito della donna morta nell'esplosione in via Brioschi a Milano e padre delle due bimbe gravemente ustionate, fu manomesso. Lo hanno accertato le indagini del pm Elio Ramondini e dell'aggiunto Nunzia Gatto, che hanno firmato un avviso di garanzia per l'uomo, indagato per strage, in vista degli accertamenti irripetibili sul tubo.