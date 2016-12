Emergenza migranti a Milano: sospetti casi di scabbia e malaria

Un giovane eritreo del gruppo di profughi arrivati alla Stazione Centrale di Milano è stato ricoverato all'ospedale Sacco per sospetta malaria. A confermarlo è stato il direttore del servizio Igiene pubblica dell'Asl di Milano, Giorgio Ciconali. Il giovane si era messo in fila davanti al presidio sanitario allestito nell'androne esterno della stazione. Il medico che lo ha visitato lo ha caricato subito in ambulanza per portarlo in ospedale.