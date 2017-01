Elisabetta e Tomaso finalmente in Italia dopo 5 anni di carcere in India

16:00 - Sono rientrati finalmente in Italia Tomaso Bruno ed Elisabetta Boncompagni, i due italiani detenuti per quasi cinque anni nel carcere indiano di Varanasi. Accusati di omicidio, sono stati scagionati dalla Suprema Corte di Nuova Delhi. Ad accoglierli le loro famiglie. "Ero pronto al peggio dentro quelle baracche con 130 persone - ha detto Tomaso una volta giunto all'aeroporto di Milano Malpensa - ma la verità viene sempre a galla".

A dare il benvenuto ai due giovani anche un gruppo di amici che hanno cantato in coro "Tommy libero". Appena i ragazzi sono comparsi dal ritiro bagagli, lui con felpa rossa e lei con maglia blu, sono scattati gli applausi e gli abbracci di genitori e amici. "Ce l'abbiamo fatto, siamo felicissimi", ha detto Elisabetta Boncompagni. "Per ora vogliamo solo tornare a casa", hanno concluso poi i ragazzi parlando dei futuro, anche se Tomaso ha detto che gli piacerebbe trovare lavoro ad Albenga e rimanere lì.



In questa vicenda giudiziaria lo Stato italiano "almeno inizialmente ha preso la situazione un po' alla leggera, è stato latitante - ha spiegato la madre di Tomaso Marina Maurizio - ma dopo la condanna in appello si sono mobilitati e abbiamo sentito le istituzioni davvero vicine".



I genitori di Tomaso, che sono in attesa del figlio all'aeroporto di Milano Malpensa, hanno sentito soprattutto la vicinanza costante della comunita' di Albenga e dell'ambasciatore italiano in India, Daniele Mancini. Dopo questi cinque anni "sicuramente tornerò in India - ha concluso la madre - forse anche con Tomaso, perché anche lì ho trovato molta solidarietà".