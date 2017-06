Donna mummificata trovata morta in casa nel Milanese

Una donna di 47 anni è morta da sola, in casa, ed è stata trovata dopo tre mesi, mummificata. E' accaduto a Castano Primo, nell'alta provincia Milanese. La donna è stata trovata nel suo appartamento, grazie ai condomini che,dopo almeno tre mesi senza vederla, si sono decisi a far intervenire la Polizia locale. Gli agenti sono trovati davanti la raccapricciante scena del cadavere di lei in bagno. Per le autorità la morte è avvenuta per cause naturali.