Cremona, scontri al corteo antifascista Tensione tra antagonisti e poliziotti

19:52 - Tensione a Cremona tra forze dell'ordine e il corteo antifascista organizzato per protestare contro il ferimento di Emilio Visigalli, esponente del centro sociale Dordoni. Gli antagonisti hanno lanciato pietre e bottiglie contro gli agenti che hanno risposto lanciando lacrimogeni. La situazione è diventata tesa quando i giovani vestiti di nero e con il casco hanno cercato di deviare dal tragitto stabilito, dirigendosi verso la sede di Casa Pound.

Sono state numerose, soprattutto in via Dante, luogo in cui sono avvenuti i tafferugli, le vetrine di banche e di edifici mandate in frantumi. In alcuni casi si è anche sviluppato un incendio. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire anche nella sede del comando della polizia municipale le cui vetrate sono state state distrutte.



Anonymous Italia blocca siti "fascisti" - Anonymous Italia, intanto, ha comunicato via Twitter di aver messo fuori uso, in occasione del corteo antifascista di Cremona, almeno due siti "fascisti". Non sono accessibili casapoundlombardia.org e radiobandieranera.org.