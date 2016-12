Coppia anziani trovata morta a Miano, forse omicidio-suicidio

Una coppia di anziani, marito e moglie, è stata trovata morta a Milano in via Emanuele Filiberto, zona Sempione. In base ai primi accertamenti, si tratterebbe di un omicidio-suicidio. Per terra è stata rinvenuta una pistola. A dare l'allarme al 118 è stata la custode del palazzo. Le indagini sono condotte dalla polizia.