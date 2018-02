Como, esplosione in azienda rifiuti: nove feriti, due sono gravi

Como, esplosione in azienda rifiuti: fiamme e nuvola di fumo LaPresse 1 di 46 LaPresse 2 di 46 LaPresse 3 di 46 LaPresse 4 di 46 LaPresse 5 di 46 LaPresse 6 di 46 LaPresse 7 di 46 LaPresse 8 di 46 LaPresse 9 di 46 LaPresse 10 di 46 LaPresse 11 di 46 LaPresse 12 di 46 LaPresse 13 di 46 LaPresse 14 di 46 LaPresse 15 di 46 LaPresse 16 di 46 LaPresse 17 di 46 LaPresse 18 di 46 LaPresse 19 di 46 LaPresse 20 di 46 LaPresse 21 di 46 LaPresse 22 di 46 LaPresse 23 di 46 LaPresse 24 di 46 LaPresse 25 di 46 LaPresse 26 di 46 LaPresse 27 di 46 LaPresse 28 di 46 LaPresse 29 di 46 LaPresse 30 di 46 LaPresse 31 di 46 LaPresse 32 di 46 Ansa 33 di 46 LaPresse 34 di 46 LaPresse 35 di 46 LaPresse 36 di 46 LaPresse 37 di 46 LaPresse 38 di 46 LaPresse 39 di 46 LaPresse 40 di 46 LaPresse 41 di 46 LaPresse 42 di 46 Ansa 43 di 46 Ansa 44 di 46 Facebook 45 di 46 Facebook 46 di 46 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

L'esplosione, avvertita anche a centinaia di metri di distanza, si è verificata in un serbatoio verticale e avrebbe coinvolto anche due serbatoi adiacenti. L'onda d'urto ha danneggiato alcune auto nel piazzale dell'azienda.



Il sindaco: "No rischi per la popolazione" - "A seguito delle rilevazioni da parte dei Tecnici di Arpa Lombardia si comunica che al momento non ci sono sostanze tossiche disperse in atmosfera". Lo ha comunicato il sindaco di Bulgarograsso, Giampaolo Cusini, aggiungendo che "non sussistono, al momento, rischi per la popolazione".