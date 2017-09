Como, 91enne morta in casa di riposo: si indaga per omicidio

Una donna di 91 anni è stata trovata morta in una casa di riposo a Como. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio a carico di ignoti. L'unica certezza è che le condizioni in cui si trovata la donna, ha fatto subito escludere sia la morte naturale che il suicidio. L'anziana era nel suo letto e ad accorgersi del decesso è stata una dipendente della casa di riposo, che ha lanciato l'allarme.

Dolores D., 91 anni, comasca, aveva gravi deficit cognitivi, ed è stata trovata con in bocca fazzoletti di carta e guanti in lattice, che potrebbero averne provocato la morte per soffocamento. Accanto alla donna, seduta, c'era la compagna di stanza, 94 anni, anche lei con deficit cognitivi, che non ha saputo fornire alcuna indicazione o spiegazione dell'accaduto.



Come ha spiegato il procuratore, ogni tipo di ricostruzione dipende dall'esito dell'autopsia. Sembra tuttavia esclusa sia l'ipotesi del malore che quella del gesto volontario, come peraltro conferma la qualificazione del reato.