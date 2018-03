Cologno, maxi-rogo in una cartiera: evacuate 12 famiglie dalle case vicine

Dodici famiglie sono state evacuate dalle palazzine confinanti alla cartiera, dove è scoppiato un maxi-incendio , di via Piemonte, vicino agli studi Mediaset a Cologno Monzese (Milano). Sul posto dieci squadre dei vigili del fuoco lavorono incessantemente dalle 7 per domare le fiamme ancora alte e dalle quali si è sprigionata un'imponente colonna di fumo. Nel capannone erano immagazzinate tonnellate di carta.

Dopo i primi attimi di paura per un condominio confinante e per la facciata di un palazzo lambiti dal rogo, la situazione appare sotto controllo. Sul posto è giunto anche il nucleo Nbcr, che ha confermato la presenza di amianto sul tetto della cartiera. A quanto si apprende non ci dovrebbero essere persone coinvolte nell'incendio.