Brescia, no ad "Astro del Ciel" per non offendere altre fedi: è polemica

E' polemica in una scuola di Flero, nel Bresciano, dove gli alunni non hanno cantato "Astro del ciel" per "non offendere altre fedi". I bambini hanno intonato la melodia ma senza cantarne le parole. "Anche se lo Stato e la scuola si dichiarano laici nella loro autonomia, vorremmo che nelle scuole sul territorio si facessero 'Concerti di Natale' e non 'Saggi d'inverno", ha detto l'assessore alla Cultura del comune bresciano Elena Franceschini.