Brescia, gira un film hard in casa: tribunale le toglie i figli

Il tribunale dei minori di Brescia ha tolto i figli a una 46enne che aveva preso parte a un film hard girato in casa sua e pubblicato in Rete. Il video aveva già scatenato le polemiche per una scena in cui si vede una donna uscire dalla scuola materna di un paese della provincia. "L'uso della casa coniugale per girare filmati pornografici - hanno stabilito i giudici - rappresenta un pregiudizio gravissimo alla dignità morale dei ragazzi".