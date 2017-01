Brescia, donna decapitata nelle scale di un condominio: si è suicidata

Il cadavere decapitato di una donna è stato ritrovato in un palazzo in piazza Vittoria, a Brescia, nella tromba delle scale interne condominiali. La testa, segnata da un forte colpo, era accanto al corpo. La vittima è una 56enne originaria di Ome. La pista più probabile è il gesto volontario. La lesione sembra essere stata provocata dall'urto contro una ringhiera. In casa trovata una lettera d'addio.