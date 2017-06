Bergamo, si tuffa in ex cava: 19enne muore annegato

Un 19enne è morto annegato dopo essersi tuffato con un amico in una ex cava di estrazione della ghiaia a Ciserano, nella Bassa bergamasca. Il giovane, di origine indiana, si trovava col fratello e altri due amici, quando si è tuffato con uno di loro nel laghetto della cava, dopo aver scavalcato la recinzione. I due si sono trovati immediatamente in difficoltà e l'intervento degli altri amici non è bastato per salvare il 19enne.