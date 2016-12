Bergamo, ladre maldestre perdono l'auto e chiedono aiuto alla vigilanza per ritrovarla: denunciate

Quattro ragazze di nazionalità rumena - di 15, 17, 19 e 29 anni - sono state denunciate per aver commesso furti in un centro commerciale di Bergamo. Davvero comico è però il modo in cui sono state riconosciute come ladre. Dopo aver prelevato con discrezione vestiti e prodotti (per un valore totale di 600 euro), prima di darsi alla fuga hanno incautamente chiesto l'intervento del personale di vigilanza: si erano dimenticate dove avevano posteggiato la macchina nel parcheggio sotterraneo.