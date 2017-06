Bergamo, donna travolge e uccide uomo che tenta di aggredirla

Una donna italiana ha investito e ucciso a Villongo (Bergamo) un uomo che, stando a quanto ricostruito dai carabinieri, poco prima l'aveva minacciata e aggredita con un coltello. L'episodio attorno alle 8 in via Roma. La vittima avrebbe 40 anni. Sembra che la donna lo conoscesse e che da tempo il quarantenne la infastidisse in modo pesante. L'uomo, un indiano, l'avrebbe rincorsa e lei, nel tentativo di fuggire, lo avrebbe investito accidentalmente.