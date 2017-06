Beppino Englaro: soddisfatti delle sentenza, ma lo davo per scontato

Beppino Englaro, padre di Eluana, si è detto "soddisfatto" della sentenza del Consiglio di Stato, "ma non posso dire che mi faccia piacere, semmai è un provvedimento che davamo per scontato". "Quello che davvero ci ha fatto piacere è stata la sentenza della Cassazione del 2007", ha spiegato. "Presentare ricorso contro il pagamento del ricovero di mia figlia era un diritto legittimo della Regione Lombardia, ma noi non avevamo dubbi che sarebbe finita così".