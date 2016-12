16:09 - E' stato trovato nel parco Lambro, a Milano, sulle rive del fiume, il cadavere di una donna. E' lo stesso che era stato avvistato nei giorni scorsi all'altezza di via Idro da due operai. I carabinieri dicono che al momento non è possibile accertare se la morte risalga alle ore dell'esondazione o se sia precedente. La donna non è stata identificata.