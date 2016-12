24 gennaio 2014 Corteo pro-marò per il centro di Milano "Liberateli", protesta contro festa indiana Oltre un centinaio i partecipanti, tra cui esponenti di Forza Italia ed ex marò Tweet google 0 Invia ad un amico

19:56 - "Non c'è niente da festeggiare, i marò dovete liberare". E' questo lo slogan scandito dai manifestanti fuori da palazzo Clerici, a Milano, dove si svolge il ricevimento per la Giornata nazionale della Repubblica dell'India. Al corteo per il rilascio dei fucilieri Massimiliano Latorre e Salvatore Girone partecipano oltre un centinaio di esponenti di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Comitato Nove dicembre del Veneto.

Il corteo, a cui hanno preso parte anche alcuni ex marò, ha poi attraversato il centro di Milano. Da palazzo Clerici i manifestanti si sono spostati verso galleria Vittorio Emanuele per raggiungere il Duomo e da lì piazza Cordusio, dove dovrebbe concludersi la manifestazione. In piazza Cordusio, nel frattempo, sono arrivati anche una cinquantina di esponenti di CasaPound con tricolori e diversi striscioni ("Alcuni italiani non si arrendono" e "Marò in Italia, Letta in India").