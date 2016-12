Caso Maugeri, il gup rinvia a giudizio Formigoni, Daccò e Simone

18:45 - Roberto Formigoni è stato rinviato a giudizio per il caso della fondazione Maugeri. L'accusa per l'ex governatore della Regione Lombardia, attuale senatore del Nuovo centro destra, è di associazione per delinquere e corruzione. A giudizio con lui anche altri nove imputati, tra i quali l'ex assessore regionale, Antonio Simone, e il faccendiere, Pierangelo Daccò, come ha deciso il gup di Milano, Paolo Guidi.

Il giudice, oltre a rinviare a giudizio dieci persone ha prosciolto Mario Cannata, avvocato e consulente della fondazione. Il gup ha inoltre dichiarato il non luogo a procedere per prescrizione per alcuni fatti che riguardano le false fatturazioni avvenuti prima del luglio 2006.



Le persone rinviate a giudizio sono invece, oltre a Formigoni, Daccò e Simone, l'ex direttore amministrativo della fondazione Costantino Passerino, l'ex direttore generale della Sanità, Carlo Lucchina, lo storico amico dell'ex governatore nonché convivente nell'appartamento condiviso con altri "Memores domini" Alberto Perego, l'ex segretario generale della Regione Lombardia, Nicola Maria Sanese e altre tre persone.



Le accuse a vario titolo sono associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio. Secondo l'accusa, Formigoni nel suo ruolo di governatore lombardo avrebbe garantito alla Maugeri "a fronte delle illecite remunerazioni, una 'protezione globale'" e si sarebbe dato da fare "affinché fossero adottati da parte della Giunta" provvedimenti ad hoc a favore della fondazione con sede a Pavia.



In cambio di ciò avrebbe beneficiato di una serie di "utilità" come viaggi e vacanze ai Caraibi pagati da Daccò, così come l'utilizzo di tre yacht messi a disposizione dal faccendiere il quale gli avrebbe anche fatto un maxi sconto nell'acquisto di una villa in Sardegna. In più Formigoni avrebbe ricevuto, sempre da Daccò, anche finanziamenti per cene e convention al meeting di Cl a Rimini e, sempre secondo l'accusa, 270 mila euro cash.



Il 6 maggio inizia il processo per Formigoni e altri 9 - Si aprirà il 6 maggio, davanti alla Decima Sezione Penale del Tribunale di Milano, il processo in cui figurano come imputati l'ex governatore della Lombardia e attuale senatore di Ncd Roberto Formigoni, il faccendiere Pierangelo Daccò, l'ex assessore regionale Antonio Simone e altre sette persone. Lo ha deciso il gup milanese al termine dell'udienza preliminare con cui ha disposto il rinvio a giudizio per i dieci imputati per il caso Maugeri. Le accuse a vario titolo sono associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio.