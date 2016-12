Brescia, pornostar sparita da 3 mesi

13:34 - E' mistero sulla scomparsa di Federica Giacomini, pornostar di 43 anni nota con il nome d'arte di Ginevra Hollander, sparita nel nulla da gennaio. A denunciarne la scomparsa ai carabinieri di Desenzano (Brescia) sono stati i genitori. I sospetti degli inquirenti sono rivolti, in particolare, sull'ex fidanzato: il "Rambo" di Vicenza, Franco Mossoni, attualmente in un ospedale psichiatrico e già condannato per un omicidio.

Come riferisce Bresciaoggi, l'ultima volta che la pornostar ha avuto contatti con la famiglia è stato il 31 dicembre: si erano sentiti al telefono per scambiarsi gli auguri di buon anno. Gli inquirenti non escludono nessuna pista, ma le indagini si stanno concentrando su Franco Mossoni, che ha convissuto per un periodo con la donna.



L'uomo, 55 anni, originario di Breno, è conosciuto come il "Rambo" di Vicenza: si era presentato all'ospedale San Bortolo vestito con anfibi, tuta mimetica e giubbotto antiproiettile, seminando il panico e minacciando un custode con una pistola. Sulla sua relazione con l'attrice hard, l'uomo si è limitato a dire: "Stava con me, è finita". Nella casa in cui vivevano, oltre a documenti e vestiti di lei, è stato trovato anche un arsenale di armi e coltelli.