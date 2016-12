9 maggio 2014 Berlusconi, primo giorno di servizi sociali Cesano Boscone, 4 ore alla Sacra Famiglia Il leader di Forza Italia si è occupato degli anziani affetti da Alzheimer. All'uscita si è limitato a un veloce commento: "E' andata bene". Ressa di giornalisti e fotografi, allontanato un contestatore Tweet google 0 Invia ad un amico

17:41 - Primo giorno di servizi sociali per Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia ha prestato servizio per quattro ore all'istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone, in provincia di Milano. Berlusconi, nonostante i tantissimi cronisti, ha pronunciato poche parole all'uscita: "E' andata bene". Allontanato un sindacalista della Cub che lo contestava.

"Mi chiedono di non fare nessuna dichiarazione", ha detto allontanandosi dalla struttura, dove ha prestato servizio nel padiglione San Pietro occupandosi degli anziani colpiti dal morbo di Alzheimer.



Berlusconi: "Impegno e umiltà" - "Come un uomo abituato a fare del bene e lo farà anche stavolta con impegno e umiltà come mi ha insegnato mia madre". Giovedì sera Silvio Berlusconi ha risposto così alla domanda su come avrebbe affrontato l'esperienza dei servizi sociali.



Contestazione al suo arrivo - Pochi istanti dopo l'arrivo di Berlusconi a Cesano Boscone, Pippo Fiorito della Cub, Confederazione Unitaria di Base, ha contestato il leader di Forza Italia: "La Cub è il nostro primo sindacato in Sacra Famiglia e qui i dipendenti non lo vogliono. Noi non smetteremo di lottare, finché da qui non se ne va". L'uomo è stato allontanato.



Toti: "Berlusconi è contento" - "Ho sentito Berlusconi in tarda mattinata, mi sembrava sereno e anche contento di aver fatto del bene. Ha detto di aver trovato del personale preparato, un'accoglienza familiare e molto entusiasta". Lo ha detto Giovanni Toti, consigliere politico di Berlusconi, parlando del primo giorno di servizio sociale del leader di Fi alla residenza per anziani di Cesano Boscone. "Era contento sia dell'accoglienza sia della professionalità delle persone incontrate", ha ribadito.