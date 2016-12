30 aprile 2014 Berlusconi alla Sacra Famiglia inizierà il 9/5 e assisterà malati di Alzheimer Il direttore del centro di Cesano Boscone ha assicurato: "Qui nessuno potrà fare campagna elettorale, né il leader di Forza Italia né altri" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:38 - Silvio Berlusconi comincerà il suo impegno, nell'ambito dell'affidamento in prova ai servizi sociali, alla "Sacra Famiglia" di Cesano Boscone, nel Milanese, venerdì 9 maggio. Lo ha annunciato Paolo Pigni, direttore generale del centro. Il leader di Forza Italia sarà impegnato nella struttura dove ci sono i malati di Alzheimer.

"Secondo quanto concordato - ha spiegato Pigni in conferenza stampa - Berlusconi arriverà in fondazione il 9 maggio (e poi anche il 16 maggio) a partire dalle ore 9.45". In particolare il leader di FI farà volontariato nell'Rsa San Pietro, residenza sanitario assistenziale dedicata all'accoglienza di persone affette da demenza, in particolare da malattia di Alzheimer, dove dal primo mattino si propongono agli ospiti attività motorie, di lettura, scrittura e giochi.



Berlusconi, ha sottolineato il direttore generale della fondazione di Cesano Boscone, ha "pienamente condiviso" i dettagli del progetto delineato da Sacra Famiglia, Uepe e Caritas. "Non farà attività divertente o rilassante e non andrà in ufficio", ha aggiunto Pigni, spiegando che il leader di FI entrerà in contatto con "sofferenze e situazioni che potranno arricchirlo".



"Qui nessuno farà campagna elettorale" - "In Sacra Famiglia nessuno potrà fare campagna elettorale, né Silvio Berlusconi né altri", ha precisato Pigni, aggiungendo che "su questo saremo inflessibili, non sarà permessa alcuna attività di carattere politico e neppure dichiarazioni, comizi, banchetti o manifestazioni".



"Non c'è spazio per le barzellette" - "Non vi sarà spazio a estemporaneità libere e non programmate", ha proseguito. A chi chiedeva se Berlusconi potrà animare il nucleo a cui sarà affidato con barzellette, Pigni ha risposto: "Se volete provare a raccontare barzellette ai malati di Alzheimer... poi mi dite. Per ogni paziente c'è un percorso preciso all'interno delle attività che sono di alto livello".