23 aprile 2014 Milano, Berlusconi firma le prescrizioni

19:37 - Silvio Berlusconi, nella sede dell'ufficio di esecuzione penale esterna di Milano, ha firmato il decreto delle prescrizioni con cui verrà dato il via all'affidamento in prova ai servizi sociali. Prima di entrare negli uffici, il leader di Forza Italia, preso d'assalto da fotografi, si è limitato a commentare: "Sto bene, sto bene". Berlusconi deve scontare la pena di un anno per la condanna definitiva nel processo Mediaset.

Berlusconi: "Inizierò la prossima settimana" - Silvio Berlusconi era arrivato all'Uepe in compagnia di Niccolò Ghedini, suo storico difensore e parlamentare di Forza Italia. Ai giornalisti che gli domandavano quando avrebbe cominciato l'assistenza, "inizierò la settimana prossima. Ho firmato le disposizioni", così il leader di FI che ha parlato anche del prossimo voto per le Europee. "Spero di no, spero di no", ha risposto a chi gli chiedeva se l'affidamento in prova ai servizi sociali potesse ostacolare la sua campagna elettorale.



Il programma prevede, oltre alla firma del decreto con le 12 regole fissate dal tribunale di Sorveglianza, anche un colloquio tra Berlusconi e Severina Panarello, la responsabile dell'Ufficio di esecuzione penale esterna, per mettere a punto le modalità con cui svolgere l'attività di volontariato al centro anziani della Fondazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone, nel Milanese.