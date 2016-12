L'accusa è di lesioni personali aggravate. Lo straniero deve ora comparire in tribunale a Lodi per l'udienza di convalida. L'egiziano era già stato denunciato giovedì, a piede libero, dopo essere stato visto aggredire a pugni e bastonate il pensionato di 65 anni di Sant'Angelo che aveva rifiutato di fargli l'elemosina davanti ad un bar del centro storico. Proprio in quell'occasione il 27enne era intervenuto riuscendo a bloccare l'egiziano, che poi si era allontanato promettendo vendetta.



Quando lo straniero ha di nuovo incontrato il giovane sotto casa, questa l'ipotesi secondo l'accusa, ha messo in atto i suoi propositi usando un coltello a serramanico con una lama di cinque centimetri.