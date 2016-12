Terremoto a La Spezia, venerdì e sabato scuole chiuse a Carrara

Venerdì e sabato scuole chiuse a Carrara, dopo la scossa di magnitudo 4 avvenuta nello Spezzino. A deciderlo è la vice sindaco della città, Fiorella Fambrini, con un'ordinanza nella quale si spiega che "si rendono necessari accertamenti per stabilire se il fenomeno sismico abbia provocato danni ai fabbricati scolastici". Da qui la "necessaria, in via cautelare, sospensione delle attività, allo scopo di svolgere sopralluoghi e verifiche tecniche".