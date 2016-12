Sversamento greggio, il sindaco di Genova:valutiamo richiesta danni

"Stiamo valutando se dal punto di vista legale ci siano le condizioni per chiedere i danni per questo incidente". Lo ha detto il sindaco di Genova, Marco Doria, parlando dello sversamento di greggio, per una rottura di una tubatura, nel torrente Polcevera. Non solo il Comune ma anche la Regione ha annunciato iniziative. "Se sarà possibile attivare lo stato di calamità, lo attiveremo senza dubbio", ha spiegato il governatore Giovanni Toti.