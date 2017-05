Strage porto Genova, pene dimezzate | I familiari delle vittime: "Assassini"

Pena dimezzata per il comandante - Paoloni è stato condannato per tutti i reati rubricati, arrivando a un totale di 10 anni e 4 mesi di reclusione contro i 20 anni e 6 mesi chiesti dal pubblico ministero. Per Anfossi il giudice ha ritenuto di dover applicare le attenuanti generiche: per lui il pm aveva chiesto 10 anni e 6 mesi. Il giudice infine ha assolto Cristina Vaccaro, terzo ufficiale della Jolly, accusata solo di falso ideologico in concorso con Paoloni. Per lei il pm aveva chiesto 8 mesi. I reati contestati erano, a diverso titolo, omicidio colposo plurimo, crollo di costruzione e attentato alla sicurezza dei trasporti. Il solo Paoloni era accusato anche di falso ideologico.



I parenti: "Assassini" - Subito dopo la lettura della sentenza, i familiari di alcune vittime presenti in aula hanno urlato ai magistrati: "Assassini, assassini. Avete ammazzato 9 persone, non finisce qui". Le accuse dei parenti erano rivolto in modo particolare al comandante della Jolly Nero, Roberto Paoloni, che, presente in aula, si è allontanato inseguito dai familiari trattenuti dai loro avvocati.



"Non ci siamo proprio, i veri responsabili, Olmetti e i Messina, sono stati il primo assolto e i secondi puniti con una multa. Paoloni è un mascalzone", ha detto Adele Chiello, madre di Giuseppe Tusa, uno dei militari della capitaneria morti nel crollo della Torre. "Ho creduto nella magistratura, ma sono delusa. Il pm ha lavorato bene, ma non ci siamo. Bisogna far uscire la melma dal porto di Genova".