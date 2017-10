Savona,cacciatore spara e manca cinghiale: ucciso cercatore di funghi

Un uomo di 59 anni, Roberto Viale, di Diano Marina (Imperia), è stato ucciso per errore da un cacciatore mentre cercava funghi nei boschi di Bardineto, nel Savonese, insieme alla fidanzata. Luigi Maule, 25 anni, ha esploso un colpo contro un cinghiale, mancandolo: il proiettile ha invece raggiunto in pieno petto Viale. Per gli investigatori si tratta di una tragica fatalità: la vittima si trovava a grande distanza e non era visibile.