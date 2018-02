Savona, anziana morta in casa e figlia stordita da colpo in testa

La nonna morta e la madre stordita con una contusione alla testa: a scoprire la scena la nipote e figlia delle due al rientro a casa. E' accaduto in un appartamento di Albenga (Savona). Secondo quanto ricostruito, l'anziana, una 90enne, sarebbe morta per cause naturali. La figlia, scoperto il cadavere della madre, avrebbe ingerito una dose eccessiva di psicofarmarci, poi sarebbe caduta sbattendo la testa.