Ragazzo suicida a Lavagna, Gdf: madre ha chiesto nostro intervento

"E' stata la mamma del ragazzo a rivolgersi a noi quella stessa mattina venendo in caserma: aveva provato tante volte a cercare di convincerlo a smettere ma non sapeva più come fare". Lo ha detto il comandante provinciale della guardia di finanza Renzo Nisi, intervenendo sulla vicenda del ragazzo di 16 anni che si è tolto la vita a Lavagna durante la perquisizione in casa perché era stato trovato con 10 grammi di hashish.