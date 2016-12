Padre Renzi, gip rifiuta l'archiviazione Bancarotta, chieste altre indagini

Il gip del Tribunale di Genova Roberta Bossi ha deciso di non accettare la richiesta di archiviazione, chiesta dal pm Marco Airoldi, del fascicolo per bancarotta fraudolenta aperto a carico di Tiziano Renzi. Il padre del premier è indagato in merito alla vicenda della società Chil Post, di cui Renzi senior era titolare. Secondo il gip, "le risultanze investigative sono in apparente contrasto con la conclusione cui è pervenuta la pubblica accusa".