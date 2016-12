Migranti a Ventimiglia, altri voli possibili nei prossimi giorni

Procede al confine della Liguria con la Francia il piano per "alleggerire" la situazione migranti a Ventimiglia, dove la tensione sale di giorno in giorno. Un aereo è decollato dal Cristoforo Colombo di Genova per portare 40 persone a Cagliari e non si esclude che partano nei prossimi giorni altri voli charter per allontanare i profughi. E' stata anche rafforzata la sicurezza dell'aeroporto con un cordone di poliziotti del reparto mobile.