Maltempo,cede tettoia:15enne ferita

Durante un temporale molto violento una 15enne è rimasta ferita a causa del cedimento di una tettoia all'interno di uno stabilimento balneare di Marinella di Sarzana, in Liguria. La ragazzina si era recata sotto la struttura per trovare riparo dalla burrasca. Il maltempo ha colpito le province de La Spezia e di Massa Carrara. La giovane è stata ricoverata in ospedale in codice rosso.